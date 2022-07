Região tem mais de 320 vagas para cursos gratuitos de música no Projeto Guri

Para participar do Projeto Guri não é preciso ter conhecimento prévio em música

Da Redação

O Projeto Guri está com matrículas abertas para o segundo semestre de 2022. O programa oferece 324 vagas na região de Botucatu em cursos gratuitos de música para crianças, adolescentes e jovens. As matrículas podem ser realizadas de 4 de julho a 31 de agosto de modo presencial. As matrículas para o polo de Conchas inicia, excepcionalmente, em 3 de agosto.

Para participar do Projeto Guri não é preciso ter conhecimento prévio em música, nem possuir instrumento musical. A lista completa dos cursos, locais e contatos de cada polo está disponível no site do Projeto Guri.

Informações importantes:

– Matrícula presencial, direto no polo de ensino, por ordem de chegada;

– Para turmas de 6 a 17 anos e 11 meses (até o dia 16 de setembro);

– Não é preciso ter conhecimento em música;

– Não é preciso ter instrumento musical;

– O(A) responsável deve levar cópias dos documentos: RG ou Certidão de Nascimento do candidato ou da candidata, RG do/a responsável, comprovante de matrícula no ensino regular e comprovante de endereço;

Após a confirmação da matrícula, o(a) aluno(a) acessa o Portal do Aluno e anexa os documentos solicitados. O preenchimento do Questionário Social também é parte integrante do processo de ingresso.

Projeto GURI: O Projeto GURI atende gratuitamente mais de 60 mil crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos em todo o Estado de São Paulo, buscando proporcionar oportunidades de crescimento cultural e inclusão social por meio de uma educação musical de qualidade apoiada por um trabalho social efetivo, por meio dos seus 384 Polos de Ensino. Desde a criação do Projeto Guri em 1995, já foram atendidas perto de 1 milhão de crianças e adolescentes.

Confira as vagas e os endereços dos polos:

Polo Botucatu

Vagas: 93

Cursos com vagas disponíveis: coral, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, iniciação musical

Telefone: (14) 3811-1496

E-mail: polo.botucatu@gurionline.com.br

Funcionamento do polo: quartas e sextas, das 08h às 11h; e das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Benjamin Constant, 161, Vila Jahu – Botucatu/SP

Polo Avaré

Vagas: 93

Cursos com vagas disponíveis: coral, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, iniciação musical, clarinete, flauta transversal, saxofone, eufônio, trombone, trompa, trompete, tuba

Telefone: (14) 3733-5420

E-mail: polo.avare@gurionline.com.br

Funcionamento do polo: terças e quintas-feiras, das 08h às 11h; e das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Ceará, 1507, Centro – Avaré/SP

Polo Conchas

Vagas: 52

Cursos com vagas disponíveis: coral juvenil, violão, cavaco, iniciação musical, percussão

Data de início das matrículas: 03/08/2022

Telefone: (14) 3845-2932

E-mail: polo.conchas@gurionline.com.br

Funcionamento do polo: terças e quintas-feiras, das 08h às 11h; e das 13h às 17h

Endereço do polo: Rua Minas Gerais, 725, Centro – Conchas/SP

Polo Itatinga

Vagas: 35

Cursos com vagas disponíveis: iniciação musical

Telefone: (14) 3848-2022

E-mail: polo.itatinga@gurionline.com.br

Funcionamento do polo: quartas e sextas-feiras, das 13h30 às17h30

Endereço do polo: Rua São Francisco, 173, Centro – Itatinga/SP

Polo São Manuel

Vagas: 54

Cursos com vagas disponíveis coral, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, iniciação musical, percussão

Telefone: (14) 3841-5282

E-mail: polo.saomanuel@gurionline.com.br

Funcionamento do polo: terças e quintas-feiras, das 13h30 à 17h30

Endereço do polo: Rua Batista Martins, 348, Centro – São Manuel/SP