Atletismo botucatuense conquista medalhas na final das seletivas escolares

Alunos do Futuro da Cuesta/Educação Olímpica, projeto conveniado à Prefeitura de Botucatu por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, participaram no último domingo, 3 de julho, da final das seletivas de atletismo dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo realizado no Centro Olímpico de Pesquisa, em São Paulo.

A equipe de Botucatu participou com 24 atletas das categorias Sub-14 e Sub-17.

O destaque na competição foi o atleta João Pedro Gonçalves da Escola Estadual Dom Lúcio Antunes de Souza, campeão do Lançamento do Dardo Sub-14, e que conquistou o direito de participar dos Jogos Escolares Brasileiros no Rio de Janeiro em novembro.

Também pela categoria Sub-14, conquistaram pódio Eduardo Henrique Poiato Gouveia, prata no salto em altura e prata nos 100 metros com barreiras; e Ayira Ferreira de Jesus Leme, prata no lançamento de martelo, ambos da escola Dom Lúcio. Matheus Scarduelli Capela, representando a Escola Municipal Dr. João Maria de Araújo Júnior, foi bronze no lançamento do disco.

Pela categoria Sub-17, Marco Antônio Piva Pereira ganhou a medalha de prata nos 400 metros e bronze nos 200 metros rasos, se classificando para a próxima etapa, que será realizada em Praia Grande em agosto. E pela mesma categoria, Raquel de Souza Pinto conquistou o bronze no lançamento do dardo.

“Essas competições são muito importantes para sempre termos representantes botucatuense disputando, pois além de ser uma competição escolar, é na escola que os alunos pegam gosto pelos esportes e sempre estamos renovando a equipe de atletismo para participação nas principais competições do Estado e do País”, comentou professor de atletismo e treinador da equipe, Mario Vasques.