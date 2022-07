Departamento de Água e Esgoto de Bauru encerra nesta quinta (7) o prazo para 36 vagas em cargos de todos os níveis escolares

Carreiras disponíveis são de ensino fundamental, médio, técnico e superior

Da Redação

Termina nesta quinta-feira, 7 de julho, o prazo de inscrições para o certame com 36 vagas em 23 cargos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE), com salários até R$ 5.021. As carreiras disponíveis são de ensino fundamental, médio, técnico e superior.

Os interessados deverão se inscrever pelo site da Fundação Vunesp, organizadora do certame. O endereço é www.vunesp.com.br. A taxa varia de R$ 42 a R$ 110.

As opções de nível fundamental são abastecedor de produtos químicos, agente operacional de serviços gerais, auxiliar de operação e controle de esgoto, carpinteiro, controlador de sistemas de saneamento e unidades, encanador, pintor der obras, serralheiro e torneio mecânico. Os salários para estas funções variam de R$ 1.607 a R$ 2.004.

Os cargos de ensino médio e técnico, com remuneração de R$ 1.715 a R$ 2.365, são agente de hidrometria e medição, almoxarife, assistente administrativo, técnico químico, atendente, auxiliar de enfermagem, técnico de controle ambiental, fiscal de sistemas hidráulicos, motorista e técnico de contabilidade.

As vagas de nível superior são para administrador, assistente social, procurador jurídico e relações públicas, com salários de R$ 3.628 a R$ 5.021.

A aplicação da prova está prevista para 7 de agosto, um domingo, em Bauru, cidade de 381 mil habitantes a 320 km da capital.

O edital, com todas as informações sobre o certame, pode ser visto no site da Vunesp. Outras informações podem ser obtidas pelo endereço www.vunesp.com.br ou pelo link “Fale Conosco” da página da Vunesp.