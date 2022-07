Deputado Fernando Cury participa ciclo de palestras para avicultores de Pereiras e Conchas

Região de Botucatu é uma das maiores produtoras de frango de corte no estado de São Paulo

Da Redação

O deputado estadual Fernando Cury (União Brasil), presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista (SP Agro), participou, nesta quarta-feira (6), do “1º Ciclo de Palestras” para avicultores das cidades de Pereiras e Conchas, no Rancho WS, em Pereiras. O parlamentar esteve acompanhado do prefeito do município, Miguel Tomazella, além de representantes da APA – Associação Paulista de Avicultura – e da CDA – Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

A região de Botucatu é uma das maiores produtoras de frango de corte no estado de São Paulo, gerando mais de 10 mil empregos. “Foi uma importante oportunidade para o produtor ter novas informações sobre sanidade, tecnologia e crédito. Agradeço ao querido Sandro Delbem pelo convite e parabenizo as empresas Céu Azul, Rosaves e Frango da Hora pela iniciativa e organização do evento”, comentou Fernando Cury.

O Dr. Raphael Andreatti, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UNESP (campus de Botucatu), abriu o evento com palestra sobre salmonelas na avicultura. Ele foi seguido por Paulo Roberto Blandino, Wilson Canelas, Breno Toledo e Dorival Barbosa, que falaram de biossegurança, financiamento e energia solar.

“Apoiamos diversas ações do governo estadual em favor da avicultura, como presidente da SP-Agro, dentre elas o PROAVI (Programa de Apoio ao Setor Avícola), que permite ao produtor gerar crédito de ICMS no valor de 5% de suas vendas, e ainda dar esse crédito em garantia para financiamento junto ao Desenvolve SP, instituição financeira do governo do estado”, explica o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista.