Eleições em SP: Haddad lidera com 35% aponta pesquisa da Genial/Quaest

Da Rede Brasil Atual

Pesquisa Genial/Quaest em São Paulo divulgada na manhã desta quinta-feira (7) mostra o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) na liderança pela disputa ao governo paulista. Em dois dos cenários analisados, sem Márcio França (PSB), Haddad tem mais intenções de voto que seus adversários somados, configurando vitória no primeiro turno.

Em um dos cenários, Haddad cresce para 35%, com o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegando a 15%, em situação de empate técnico com o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), que tem 14%. Felicio Ramuth (PSD) e Vinicius Poit (Novo) têm 2% cada um. Brancos e nulos são 24%, enquanto 12% não souberam ou não quiseram opinar. Somados, os adversários do petista chegam a 30%.

Em outro cenário, sem Felicio Ramuth (seu partido, o PSD, definiu apoio a Tarcísio) e Vinicius Poit, Haddad chega a 38%, contra 15% de Tarcísio de Freitas e 14% de Rodrigo Garcia (PSDB). No cenário com França, o ex-ministro da Educação também lidera, com 29%, ante 18% do ex-governador paulista. Tarcísio tem 12% neste cenário, com Garcia alcançando 8%.

Pesquisa anterior

O último levantamento realizado pela Quaest sobre a disputa pelo governo paulista, divulgada em 12 de maio, assinalava um crescimento de seis pontos de Haddad em dois meses, alcançando à época 30%, contra 17% de Márcio França. Tarcísio de Freitas tinha 10% da preferência do eleitorado e o atual governador Rodrigo Garcia, aparecia com 5% das intenções de voto.