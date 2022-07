Homens são presos suspeitos de desviar e vender combustível de Prefeitura

Do G1

A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de desviar e vender combustível da Garagem Municipal de Avaré (SP). O flagrante ocorreu na manhã desta terça-feira (5), após a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) apurar que um motorista da prefeitura retirava o combustível de um caminhão basculante e vendia para produtores rurais.

De acordo com a Polícia Civil, o servidor revendia o litro de óleo diesel por R$ 3,50, valor abaixo do praticado na região. Por meio das investigações, policiais descobriram que o motorista iria realizar uma nova negociação no Aeroporto Municipal.