Morre homem espancado após sair de boate

Vítima teria sido espancada por outras seis pessoas

Da Redação

Um homem de 30 anos morreu nesta quinta-feira, 7 de julho, após ser espancado ao sair de uma boate na cidade de Avaré. Ele estava internado desde o crime, no domingo (3).

Consta que Rodolfo Miranda foi agredido por outras seis pessoas na frente de uma casa de shows no bairro da Brabancia.

No Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Civil, duas mulheres estavam na casa de shows quando foram abordadas pela vítima e receberam convite para fazer sexo a três.

Momentos depois, o homem e as mulheres começaram a discutir do lado de fora do estabelecimento. Outras pessoas se envolveram na confusão e agrediram a vítima até ela desmaiar. O primo do homem tentou ajudar, mas levou socos e chutes vindo a desmaiar.

Desde então Miranda esteve internado na Santa Casa de Avare, intubado para respiração. Os médicos tentaram reduzir a sedação, mas o quadro piorou e a vítima faleceu.

Segundo a polícia, três dos agressores já foram identificados e devem responder por homicídio. Miranda será sepultado nesta sexta (8) em Avaré.