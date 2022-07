Professor da Unesp Botucatu é um dos contemplados do Prêmio Fundação Bunge

Prêmio foi criado como forma de incentivo à inovação e à disseminação do conhecimento no Brasil

Da Redação

O Prêmio Fundação Bunge anunciou os contemplados para sua 67ª edição. O professor Carlos Alexandre Costa Crusciol, do Departamento de Produção Vegetal da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, câmpus de Botucatu, está entre os ganhadores da honraria.

O Prêmio Fundação Bunge foi criado como forma de incentivo à inovação e à disseminação do conhecimento no Brasil. É concedido anualmente a personalidades de destaque em diversos ramos das ciências, das letras e das artes nacionais, nas categorias “Vida e Obra”, para profissionais que são referência em suas áreas e “Juventude”, voltado para jovens talentos.

Crusciol foi contemplado na categoria “Vida e Obra”, dentre os trabalhos voltados para a área de “Inteligência artificial e o Uso das águas e do solo”. O reconhecimento se deu por sua experiência na área de Agricultura, com ênfase em sistemas de produção agrícola, manejo da fertilidade do solo, nutrição de plantas e fisiologia vegetal aplicada, atuando em culturas graníferas anuais e na cultura da cana-de-açúcar com uso de Inteligência Artificial.

A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada em 10 de novembro em São Paulo. Além do reconhecimento público, os premiados na categoria “Vida e Obra”, receberão medalha de ouro e premiação em dinheiro. Os premiados na categoria “Juventude” recebem medalha de prata e premiação em dinheiro.