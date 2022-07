São Manuel disponibiliza 26 vagas de trabalho nesta semana; confira:

Vagas podem ser preenchidas a qualquer momento

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou 26 novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para se candidatar às vagas ou participar das entrevistas, o interessado deve levar currículo no PAT junto com o RG e CPF, na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro.

Confira as oportunidades:

– Para a vaga de ESTAGIÁRIO – PREFEITURA DE SÃO MANUEL, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino e não precisa ter experiência, mas deve ter no mínimo 18 anos de idade e precisa estar cursando Pedagogia. A jornada é de 30 horas semanais / 150 horas mensais. Os interessados devem entregar currículo no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Dr. Júlio de Faria, nº 518, Centro, ou enviar para o e-mail rh@saomanuel.sp.gov.br.

– Para a vaga de MOTORISTA DE BITREM – TRANSMAION DE PRATÂNIA, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, mas deve ter o ensino fundamental completo, precisa ter experiência profissional comprovada em carteira e CNH categoria “E”. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail gabrielarezende@transmaion. com.br ou recrutamento@transmaion.com.br .

– Para a vaga de ESTAGIÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino e não precisa ter experiência, mas deve ter entre 16 e 24 anos de idade e precisa estar cursando o ensino médio, técnico ou superior. O estagiário será responsável pelo atendimento ao público, atividades de call center, digitação e acompanhamento de propostas. Horário de trabalho: das 10h às 16h. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. A vaga ficará aberta até o dia 12/07.

– Para a vaga de RURÍCOLA, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino e não exige escolaridade, mas deve ter entre 18 e 59 anos de idade e experiência na área. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. A vaga ficará aberta até o dia 10/07.

– Para as vagas de TRATORISTA, os candidatos podem ser do sexo masculino ou feminino e não exige escolaridade, mas devem ter entre 18 e 59 anos de idade e experiência na área. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. A vaga ficará aberta até o dia 10/07.

– Para as vagas de CONSULTOR DE NEGÓCIOS, os candidatos devem ser do sexo feminino, ter no mínimo 22 anos de idade, ensino superior completo nas áreas de Administração, Gestão Financeira ou Social e experiência com atendimento e venda de produtos. Deve, ainda, ter disponibilidade para viagens e disponibilidade de se ausentar para realizar treinamento na matriz. Os candidatos devem ser pessoas interessadas em aprender, gostar de trabalhar com público, ter habilidade comercial e em negociação, ser discreto, dinâmico, proativo e com disponibilidade de horário. A jornada é de 40 horas semanais e são oferecidos benefícios de vale alimentação, vale transporte, vale refeição, seguro de vida, auxílio farmácia, auxílio óculos e assistência médica. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. As vagas ficarão abertas até o dia 15/07.

– Para a vaga de REPRESENTANTE COMERCIAL, o candidato deve ser do sexo feminino, ter no mínimo 18 anos de idade, ensino médio completo, CNH categoria “B” e veículo próprio (as despesas serão custeadas pela empresa). O funcionário atuará com venda de produtos na região de São Manuel, Botucatu e Bauru. A jornada de trabalho é das 8h às 18h. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. A vaga ficará aberta até o dia 18/07.

– Para as vagas de VIGIA, os candidatos devem ser do sexo masculino, ter entre 25 e 55 anos de idade, ensino médio completo e no mínimo 6 meses de experiência. É preferível que os candidatos tenham CNH, veículo próprio e fácil acesso à cidade de Pratânia. Os funcionários serão responsáveis por zelar pelo patrimônio e bens da empresa efetuando rondas no local. O horário de trabalho é das 6h às 18h aos sábados, domingos e feriados. São oferecidos benefícios de vale alimentação e refeição. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. As vagas ficarão abertas até o dia 20/07.

– Para a vaga de FUNILEIRO, o candidato deve ser do sexo masculino, ter entre 20 e 50 anos de idade e experiência na área. Não exige escolaridade. O funcionário será responsável pelos serviços de funilaria e pintura. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 18h e aos sábados quando houver necessidade. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. A vaga ficará aberta até o dia 20/07.

– Para as vagas de AUXILIAR DE OFICINA, os candidatos podem ser do sexo masculino ou feminino, mas devem ter no mínimo 18 anos de idade, ensino médio completo e ter algum tipo de experiência com mecânica automotiva. Os funcionários auxiliarão os mecânicos na montagem, desmontagem e manutenção de componentes automotivos. São oferecidos benefícios como transporte, seguro de vida, convênio médico, convênio farmácia, convênio odontológico, refeição na empresa e bônus anual. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. As vagas ficarão abertas até o dia 25/07.

– Para a vaga de MECÂNICO I, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, mas deve ter no mínimo 18 anos de idade, ensino médio completo, ter algum tipo de experiência com ferramentas manuais, manutenção em suspensão e direção (não precisa ser comprovada em carteira) e ter CNH categoria “B” ou superior. Os benefícios oferecidos são transporte, seguro de vida, convênio médico, convênio farmácia, convênio odontológico, refeição na empresa e bônus anual. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. As vagas ficarão abertas até o dia 26/07.

– Para a vaga de VENDEDOR, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, mas deve ter entre 20 e 50 anos de idade, CNH categoria “AB” e experiência de no mínimo 1 ano comprovada em carteira. Não exige escolaridade. O funcionário será responsável por vender ferragens, ferramentas e utilidades para o lar, além de atendimento ao cliente e responder cotações. Necessário, também, ter conhecimento básico em Office, mandar e-mails, etc. Oferece como benefício plano de saúde Unimed. Horário de trabalho: de segunda a sexta, das 08h às 12h e das 13h às 18h. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. A vaga ficará aberta até o dia 27/07.

– Para a vaga de ESTOQUISTA, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, mas deve ter no mínimo 18 anos de idade, CNH categoria “AB” e experiência de no mínimo 6 meses em estoque como repositor, estoquista, almoxarife, etc. Não exige escolaridade. O funcionário será responsável pela conferência de chegada de mercadorias, organização do estoque, locação, balanço, auxiliar vendedor se necessário na contagem e separação de produtos. Se necessário, fazer entrega dentro da cidade. Oferece como benefício plano de saúde da Unimed. Horário de trabalho: de segunda a sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 18h. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. A vaga ficará aberta até o dia 27/07.

– Para a vaga de CONTADORA, o candidato deve ser do sexo feminino, ter entre 20 e 40 anos de idade, ensino superior completo e experiência de no mínimo 1 ano na área. O funcionário será responsável pela contabilidade da empresa, escrita fiscal, DRE, balanço, livro-caixa, etc. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro, ou enviar para o e-mail financeiro@ecsaomanuel.com.br.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (14) 3841-7269 ou (14) 99742-8942.