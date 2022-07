Tenor Ricardo Regis se apresenta no Centro Cultural de Avaré na quarta-feira, 13

Show é beneficente e tem entrada gratuita

Da Redação

Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, o cantor Ricardo Regis, um dos Tenores do Brasil, se apresenta na próxima quarta-feira, 13, às 20 horas, no Centro Cultural Esther Pires Novaes.

O show é beneficente e tem entrada gratuita. Pede-se apenas, para quem puder, a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os donativos serão encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade.

Os ingressos podem ser retirados antecipadamente no Centro Cultural. O endereço é Rua Ceará, nº 1507.

O show

Ricardo Regis vai apresentar músicas que marcaram sua trajetória, além de novas canções. “O show contará ainda com convidados especiais, com os quais eu dividirei o palco nesta noite muito especial”, adianta o tenor.