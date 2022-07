“Atletas de fim de semana” também obtêm proteção contra mortalidade por todas as causas

Além disso, como é normal em estudos do tipo, ele se concentrou em avaliar uma questão principal: a mortalidade. Ele não verificou, por exemplo, se há diferença entre os grupos comparados no desenvolvimento de doenças, na qualidade de vida de maneira geral, ou se quem faz somente em um ou dois dias tende a se lesionar mais.

Mas uma conclusão podemos tirar com mais segurança: com raríssimas exceções, fazer algum exercício é sempre melhor que nenhum. “É claro que não é um único estudo que vai responder em definitivo à pergunta se a frequência do exercício interfere na taxa de mortalidade – até pelo tipo de estudo, que é um estudo de coorte. Mas o trabalho traz dados onde ainda existe uma lacuna”, relata o primeiro autor do artigo, Mauricio dos Santos. Santos é mestre em Neurociência e Comportamento pelo Instituto de Psicologia (IP) da USP e doutorando em Epidemiologia na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), sob orientação do professor Leandro Rezende, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina e membro do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nuppens) da USP, e que também assina o artigo.