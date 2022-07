Osni Ribeiro e banda fazem apresentação gratuita em Pardinho neste domingo (10)

No repertório do show figuram ainda algumas obras clássicas do cancioneiro popular brasileiro

Da Redação

No dia 10 de julho, às 16 horas, com entrada franca, o cantor, compositor e violeiro Osni Ribeiro sobe ao palco do Centro Max Feffer, em Pardinho para uma apresentação que consta na turnê de seu novo trabalho, “Cantigas de Andar”, lançado em 2022.

Acompanhado pelos músicos Arnaldo Silva (violão e voz), Zé Claudio (flauta), Marquinhos Sanfoneiro (acordeon), Rodrigo Pinheiro (baixo) e Steve Neghão (percussão), Osni mostra o espetáculo “Arredores”, baseado no repertório do disco homônimo, lançado em 2018. A apresentação no Centro Max Feffer será a última oportunidade para o público de Pardinho, Botucatu e região conferir esse show, pois Osni começará em breve a trabalhar um novo repertório baseado em seu disco mais recente.

Em “Arredores”, show contemplado em dois editais publicos, apresentado em dezenas cidades nos estados de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná, o violeiro botucatuense apresenta canções e temas instrumentais compostos nas suas quase quatro décadas de trajetória musical construída com desenvoltura entre o universo caipira e a música brasileira contemporânea. São canções como “Paixão Violeira”, “Mais um Rei de Cantoria”, “Quadrinhas de Boi” e “Viola Santa”, que fazem sucesso nas suas apresentações pelo Brasil afora, com a proposta de um olhar atual para a poesia, os temas, tradições e valores fundamentais da cultura caipira.

No repertório do show figuram ainda algumas obras clássicas do cancioneiro popular brasileiro, como “Tocando em Frente” (Almir Sater e Renato Reixeira), “Gostei da Morena” (Raul Torres), “Peito Sadio” (Raul Torres e Carreirinho), “Você Vai Gostar” (Elpídio dos Santos), “Vou Buscar Boiada” (Rosalvo Libardi e Serrinha), “Romaria” (Renato Teixeira) e um pequeno tesouro: “Prece de Caboclo”, delicado e pouco conhecido valseado composto por Angelino de Oliveira, compositor da mundialmente famosa “Tristezas do Jeca”.

“É um show para celebrar a viola caipira, a natureza, a amizade e a esperança”, afirma o violeiro. “As canções percorrem o nosso entorno, as paisagens, os sentimentos, as emoções que nos rodeiam. É um repertório que aproxima o público da música caipira com um estilo contemporâneo, ao mesmo tempo acaricia os corações saudosos da beleza da cultura interiorana”.

O show “Arredores” é um projeto contemplado pelo Edital PROAC Expresso 17/2021, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa/PROAC.

SERVIÇO

Dia 10 de julho

Show “Arredores” – com Osni Ribeiro e banda.

Centro Max Feffer – Pardinho/SP

A partir das 16h

Entrada franca