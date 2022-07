Sesi Botucatu abre inscrições para atividades de recreação e diversão nas férias

Programação especial conta com recreação dirigida, esporte, música, oficinas manuais, atividades aquáticas

Da Redação

As férias escolares chegaram e o Sesi Botucatu quer proporcionar, para crianças de 6 a 12 anos, diversão além do vídeo-game e das redes sociais. As Super Férias de julho terão programação especial com recreação dirigida, esporte, música, oficinas manuais, atividades aquáticas, Guarda-Vidas mirim e muito mais.

A programação das Super Férias de julho do Sesi Botucatu acontece de quinta a sábado, das 13h30 às 17h30, e domingos, das 9h30 às 12h30. Todas as atividades são realizadas no CAT Sesi Botucatu, que conta com piscina, quadras, campos e uma grande área verde, além da supervisão de monitores especializados e toda segurança e higiene necessárias para as crianças.

As Super Férias poderão ser contratadas por dia, semana ou mês, com valores a partir de R$ 10,00. Para a inscrição da criança, é necessário que os pais ou representante legal compareça à unidade de interesse com RG e CPF do participante e do responsável.

Todas as condições para inscrição e pagamento estão disponíveis no site botucatu.sesisp.org.br/super-ferias.

Serviço

Sesi Botucatu

Endereço: Rua Dr. Celso Cariola, 60, Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi

Mais informações e programação: botucatu.sesisp.org.br/super-ferias

Horário de funcionamento da secretaria:

Segunda, terça e quinta, das 15h às 19h; Quarta e sexta, das 8h às 17h; Sábado, das 9h às 16h

Telefones: (14) 3811-4450 | (14) 99827-6626 (WhatsApp)

E-mail: subotucatu@sesisp.org.br