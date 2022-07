Unesp de Botucatu promove novo concurso de fotografias

A Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, está promovendo a quinta edição do Concurso de Fotografias da FCA, alusivo aos 57 anos da instituição. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 18 de julho a 02 de setembro.

O objetivo do concurso é estimular os membros da comunidade local a documentar, por meio das fotografias, seus cenários e protagonistas, revelando as belezas furtivas do cotidiano. O evento é aberto para o público em geral.

Serão aceitas fotografias de edificações, paisagens, cotidiano, fauna e flora das fazendas experimentais Lageado, Edgárdia e São Manuel, pertencentes à FCA. Cada participante poderá inscrever até cinco fotografias originais e inéditas.

A comissão avaliadora dos trabalhos, a ser designada pela Diretoria da FCA vai avaliar composição, técnica, enfoque, oportunismo, originalidade e plástica. O resultado será divulgado no dia 20 de setembro no site da FCA (www.fca.unesp.br)

Todos os participantes, exceto os desclassificados, receberão certificado de participação. Os três primeiros colocados receberão uma premiação a ser oportunamente divulgada. Confira o edital completo aqui.

Mais informações pelo e-mail staepe.fca@unesp ,br ou pelos telefones (14) 3880-7267/ 3880-7414 e 3880-7798.