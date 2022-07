Unesp de Botucatu será uma das sedes para prova de titulação internacional de diploma

Diploma confere o título de Especialista em Anestesiologia Veterinária, com reconhecimento na América do Norte e Europa

Da Redação

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, será uma das sedes da realização da prova para o título do American College of Veterinary Anesthesia and Analgesia (ACVAA) (https://acvaa.org/), a ser realizada entre 7 e 9 de julho.

Este diploma, almejado por muitos profissionais confere o título de Especialista em Anestesiologia Veterinária, com reconhecimento na América do Norte e Europa.

Neste ano, o professor Francisco José Teixeira Neto, Titular da Área de Anestesiologia da FMVZ-UNESP, foi credenciado a atuar como supervisor dos exames, que serão realizados de forma “online” em vários lugares do mundo.

A prova é voltada para médicos-veterinários que cumpriram algum programa de residência em Anestesiologia devidamente credenciado pelo ACVAA. “O diploma do ACVAA é considerado como um dos mais importantes do mundo para os profissionais que militam na Área de Anestesiologia Veterinária”, afirma o Prof Francisco. “A FMVZ tem a satisfação de ter inúmeros ex-alunos que foram diplomados pelo ACVAA e hoje atuam em universidades na América do Norte e Europa, demonstrando o prestígio que a Área de Anestesiologia da Faculdade desfruta no cenário internacional”