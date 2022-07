Vereador pede ampliação do prédio da Unidade de Saúde da Vila Ferroviária

Proposta é trazer maior comodidade e organização para a população que busca por atendimento

Da Redação

A Câmara de Botucatu recebeu, na sessão Ordinária da Câmara Municipal de Botucatu, ocorrida no dia 4 de julho, um requerimento solicitando a ampliação do espaço físico da Unidade de Saúde da Vila Ferroviária, que pertence ao Centro Saúde Escola (CSE).

A proposta é trazer maior comodidade e organização para a população que busca por atendimento no local, como ampliação da cobertura externa, cadeiras abrigadas do sol ou chuva e totem para retirada de senhas. Autoria do requerimento é do vereador Lelo Pagani (PSDB).

Segundo o parlamentar, o pedido foi feito para atender demandas da própria população. “Para alguns, pode parecer uma pequena melhoria. Mas, para aqueles que passam por determinadas situações, é um grande avanço. O conforto para quem espera para ser atendido faz toda diferença. Além disso, a organização para os atendimentos, como o totem de senhas, é fundamental”, explica o vereador.