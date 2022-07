Antonella Dinucci é bronze em torneio internacional de esgrima

A botucatuense disputou a categoria espada abaixo de 11 anos

A esgrimista botucatuense Antonella Dinucci obteve mais um resultado expressivo na modalidade neste sábado, 9 de julho, durante o Torneio Internacional Infantil Mario Queiroz, disputado em Porto Alegre, sob a chancela da Confederação Brasileira de Esgrima.

Antonella, que integra o Esporte Clube Pinheiros, obteve a terceira colocação na categoria espada abaixo de 11 anos.

No final de junho a atleta esteve em Paris, para treinamentos e também competir no Maratona Mundial de Florete, onde obteve a 17ª colocação. A botucatuense está entre as melhores ranqueadas pela Confederação Brasileira de Esgrima.

A esgrimista botucatuense está em preparação para o Campeonato Pan-americano de Esgrima, que ocorre em agosto, na cidade de Lima (Peru).