Deputado Fernando Cury acompanha inauguração do Trailer do Mel em Botucatu

A cidade é a terceira maior produtora de mel do Brasil

Da Redação

O deputado estadual Fernando Cury (União Brasil), presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista (SP-AGRO), acompanhou, na quinta-feira (8), a inauguração do Trailer do Mel, loja móvel que vai divulgar e vender os produtos de mel, produzidos pela Associação de Apicultores de Botucatu. O evento ocorreu na “Praça da Catedral”, em Botucatu.

A cidade é a terceira maior produtora de mel do Brasil, segundo dados da Produção da Pecuária Municipal (PPM) 2020 do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. “A nossa região é um dos maiores polos nacionais de produção de mel. Além de Botucatu, tem Itatinga, a quarta maior produtora do país, e Avaré”, explica Fernando Cury.

Os três municípios, inclusive, trabalham em conjunto e formaram, junto com outras entidades, o Arranjo Produtivo Local – APL – do Polo Cuesta. A inauguração oficial ocorreu em 18 de março, no Feira de Apicultores, na Fazenda Eduvale. “Como presidente da SP-Agro e, antes, membro da frente parlamentar, sempre apoiei e defendi os projetos do setor”, afirma o deputado.

Fernando Cury, pela SP-Agro, foi um dos articuladores, junto ao governo do estado e à Assembleia Legislativa, para a criação e aprovação da Lei 17.453/2021, conhecida como Lei dos Artesanais, que trata da manipulação e beneficiamento de produtos sob a forma artesanal, bem como sobre inspeção e fiscalização sanitária. A medida modernizou a legislação, beneficiando principalmente a agroindústria de pequeno porte e o pequeno produtor rural.