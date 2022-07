Músico botucatuense Raul Coca lança versão de “Tarde em Itapoã”

A canção já está disponível em todos aplicativos de música

Da Redação

Diretamente de Botucatu, Raul Coca entra para o compilado “BRAZIL GOES LOFI Vol.1” com a releitura de “Tarde em Itapoã”. O projeto, do selo Lofi Land, trará dez releituras de clássicos da música nacional feitas pelos maiores produtores e produtoras do Lofi no Brasil. A canção já está disponível em todos aplicativos de música.

“Tarde em Itapoã” é o quarto lançamento do projeto que já divulgou “Mulheres”, “Garota de Ipanema” e “Água de Beber”. O clássico foi repaginado por Raul Coca, produtor musical multi-instrumentista de Botucatu. O artista foi um dos integrantes do Pitaya Kush, projeto de chillhop music que fez sucesso no cenário brasileiro de Lofi e que participou de importantes compilações do gênero, entrando em três playlists editoriais nas plataformas digitais e somando até o momento mais de 500 mil plays apenas no Spotify.

Unindo elementos eletro-orgânicos com ruídos e instrumentos tradicionais, “Tarde em Itapuã” é a primeira música de uma série de lançamentos de sua carreira solo dentro do universo do lofi/chillhop.

“BRAZIL GOES LOFI Vol.1” trará cinco lançamentos, um por semana, antes da chegada do compilado, que levará as outras cinco canções a todos os aplicativos de música. “Mulheres”, “Garota de Ipanema”, “Água de beber”, “Aquarela” e “Samba da Benção” estão entre os clássicos repaginados.

Derivado do inglês “low fidelity”, ou seja, baixa fidelidade, o gênero tem como característica a leveza e a simplicidade e, muitas vezes, não carrega vocais. Antenado com as tendências, o cantor, empresário e produtor musical, Pe Lu se uniu ao artista visual e especialista em marketing digital, Finson Gallar para criar o Selo Musical Lofi Land, derivado do projeto artístico que já possui mais de 1.5 milhões de streaming nas plataformas.