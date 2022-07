Reunião tenta agilizar liberação das obras para as marginais da Castelinho

Com investimento estimado em R$ 25 mi, marginais consistirão em quatro quilômetros de pistas

Da Redação

O prefeito Mário Pardini (PSDB) esteve na quarta-feira, 6 de julho, em reunião no Palácio dos Bandeirantes, com o secretário de Governo, Marcos Penido, objetivando acelerar o processo de licença ambiental para o início das obras das futuras pistas marginais que serão construídas na Rodovia João Hypólito Martins (SP 206), a Castelinho.

Segundo Pardini, a liberação ambiental é o último processo para que a Rodovias do Tietê, concessionária responsável pela gestão da Castelinho, inicie os trabalhos de melhorias no trecho, que conecta Botucatu à Rodovia Castello Branco (SP 280). Na oportunidade foi entregue o protocolo de publicação desta licença solicitada à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). A previsão é de que a obra tenha início a partir de agosto.

Com investimento estimado em R$ 25 milhões, as marginais consistirão em quatro quilômetros de pistas paralelas à Castelinho, sendo 2 quilômetros em cada sentido, entre o trecho do Shopping Botucatu e a rotatória da Avenida Pedretti Neto. Além da nova via, está prevista a instalação de dois novos viadutos, além de calçamento e equipamentos que promoverão mais segurança aos motoristas e pedestres que transitam pela região.