Botucatu: dose de reforço contra Covid-19 já está disponível para toda a população acima dos 18 anos

A partir desta segunda-feira, 11, está disponível para toda a população botucatuense acima dos 18 anos a segunda dose de reforço (4ª dose) da vacina contra a Covid-19.

A imunização de reforço é importante para garantir a proteção coletiva da população, já que todos tomaram a terceira dose da vacina no final de 2021, e, de acordo com estudos científicos, a resposta imune tende a cair com o passar dos meses.

“A cobertura vacinal elevada garante que nossa Cidade continue registrando apenas casos leves da doença, que não demandem internações e resulte em óbitos. Infelizmente, nossa taxa de vacinação com a segunda dose de reforço está baixa ainda e precisamos ampliar esta cobertura”, destacou Valéria Manduca, Secretária de Saúde.

No último sábado, 09, a Secretaria de Saúde realizou uma ação especial com postos de vacina itinerantes. Apesar da estratégia, o número de vacinados foi baixo: apenas 955 pessoas procuraram estes locais.

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica de Botucatu, 3.722 pessoas entre 30 e 39 anos ainda não tomaram a primeira dose de reforço (3ª dose); e 6.108, entre 18 e 29 anos, também estão com o esquema vacinal atrasado, sem tomar a 3ª dose do imunizante.

Para receber a dose adicional da vacina, a pessoa precisa ter tomado a terceira dose há mais de 4 meses e que não ter contraído covid-19 nos últimos 30 dias. É necessário apresentar documento de identidade com foto.

As unidades de saúde do Município funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, e a Sala de Vacina Noturna, no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, atende para vacinação de segunda a sexta-feira, das 18 às 21 horas.

