Botucatu: homem é preso por furtar fiação na Casa da Juventude

Com o suspeito estavam 20 metros de fios além de uma serra

Da Redação

Um homem de 44 anos foi preso na manhã desta segunda-feira, 11 de julho, por furtar fiação elétrica da Casa da Juventude, espaço que oferece oficinas culturais no complexo da antiga Estação Ferroviária de Botucatu.

O caso, atendido pela Guarda Civil Municipal, ocorreu após as equipes receberem denúncia de movimentação suspeita e de barulho no telhado do imóvel. Ao chegarem no local, os agentes municipais cercaram os arredores e flagraram o suspeito nas imediações.

Com ele estavam 20 metros de fios de cobre e uma serra. Confessou o furto da fiação e preso em flagrante.