Botucatu registra mais duas mortes por Covid-19

Da Redação

Botucatu teve o registro de mais duas mortes por Covid-19 no final de semana, conforme informações da Fundação Seade e do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde.

A informação consta no estudo feito pelo professor da Unesp de Botucatu, Antonio Luiz Caldas Junior. Um dos óbitos foi nesta segunda-feira, 11 de julho, e a outra fatalidade, no sábado (9). Não foram informadas as idades ou sexo das vítimas.

A Prefeitura Municipal não atualiza o boletim epidemiológico desde o dia 4 de julho. O total passa a ser de 356 mortes desde o início da pandemia.