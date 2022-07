Clayson negocia transferência para o futebol japonês

Atleta vinha negociando com o Cruzeiro, com quem esteve próximo de um acerto

Da Redação com Futfanáticos

Campeão brasileiro pelo Corinthians e agora sem contrato com o Al-Faisaly, o botucatuense Clayson está com indefinição quanto ao segundo semestre, tendo dois possíveis destinos: o futebol japonês e retornar ao Brasil para disputar a Série B.

O atacante, que atua pelos lados do campo, está com 27 anos e fez sua primeira temporada pelo clube da Arábia Saudita, tendo disputado oito jogos, com um gol e uma assistência. Seu primeiro tento, inclusive, foi na última partida, frente ao campeão Al-Hilal.

Agora sem contrato para a sequência da temporada, Clayson vinha negociando com o Cruzeiro, com quem esteve próximo de um acerto nos últimos dias. Segundo o jornalista Samuel Venancio, a situação mudou quando o V-Varen Nagasaki, do Japão, entrou na disputa pelo atleta. Isso porque, o clube asiático ofereceu valores considerados impraticáveis pelo Cruzeiro e agora, está próximo de fechar com o atacante.

A contratação de Clayson foi um pedido do técnico Fábio Carille, que trabalha na equipe desde o mês passado. Atualmente, o Nagasaki disputa a segunda divisão do Campeonato Japonês, competição onde ocupa a 5° colocação.