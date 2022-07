Covid-19: Brasil registra 148 óbitos e 44 mil casos em 24h

Total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia soma 32.940.507

Da Agência Brasil

As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 44.043 novos casos de covid-19 na últimas 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 148 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período.

Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta segunda-feira (11). De acordo com a pasta, o Mato Grosso do Sul não enviou os dados do dia.

Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia soma 32.940.507.