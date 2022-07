Curso “Seja um Jardineiro Profissional” está com inscrições abertas

Curso será ministrado de 1º a 26 de agosto às segundas, quartas e sextas-feiras

Da Redação

O curso “Seja um Jardineiro Profissional” está com inscrições abertas. A capacitação gratuita do SEBRAE é oferecida por meio do programa estadual Empreenda Rápido.

A iniciativa é uma parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS).

O curso será ministrado de 1º a 26 de agosto às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13:30 às 17:30 horas, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) II. O endereço é Rua Maneco Dionísio, nº 318, Vila Martins II.

Vagas limitadas

Há 18 vagas disponíveis. A pré-inscrição deve ser feita pelo link https://bit.ly/ SEBRAETECNICOAVARÉ.

Tipos de solo, ferramentas de jardinagem, técnicas de limpeza de canteiro e plantio são alguns dos tópicos que serão abordados durante o curso.

Saiba mais

O interessado pode obter outras informações no CRAS mais perto de sua residência. Confira os endereços abaixo.