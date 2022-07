Estupro contra adolescente de 13 anos é registrado na Castelinho

Vítima foi abusada após ser convidada a dar um passeio de moto com o acusado

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) prendeu um homem acusado de estupro de vulnerável cometido contra uma adolescente de 13 anos na Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho.

Segundo relato policial, a viatura fazia patrulhamento pela região quando, por volta das 23h30, verificou-se que uma moto Honda CG 160 cilindradas estava no acostamento do quilômetro 3, sem o condutor.

Os policiais então passaram a procurar por algum responsável e, no uso de lanternas, verificaram o entorno. Em determinado momento ouviram uma voz masculina vinda de uma área de mata. Conforme consta no boletim da PMR, o homem disse que “não é nada não senhor, só estamos namorando”.

A partir disso, os policiais viram que a acompanhante aparentava ser menor de idade e que a mesma fazia gestos com a cabeça em sinal de negação. Ao ter a idade perguntada, a vítima disse ter 13 anos o que, pelo Código Penal, já configura estupro de vulnerável.

Segundo ela, estaria em um bar no bairro de Rubião Junior, onde o homem a encontrou e a convidou para dar uma volta de moto no quarteirão. Ela aceitou mas o homem seguiu em direção a Rodovia, parando a moto no local onde fora encontrada.

Em seguida obrigou-a a entrar em área de mata e cometeu o abuso. Segundo a menor, ele fez ameaça de matar sua família caso falasse pra alguém do ocorrido.

Diante do flagrante, o homem foi detido e encaminhado até o Centro de Detenção Provisória de Itatinga (CDP) onde aguardará decisão da Justiça.

A mãe da menor compareceu ao Plantão Policial e a vítima receberá cuidados psicológicos e profilaxia para prevenir Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).

O caso é apurado agora pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).