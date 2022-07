Hospital das Clínicas de Botucatu receberá novos 30 leitos de enfermaria

Somente em dezembro de 2021 foram 15.690 pacientes atendidos em urgência e emergência

Mais 30 leitos de enfermaria mantidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) serão adicionados ao Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), para assistência em diversas especialidades. Confirmação foi dada na última semana pelo prefeito Mário Pardini, após reunião com o secretário-executivo de Saúde do Governo do Estado, Eduardo Ribeiro.

O gestor estadual esteve nas instalações do hospital e reuniu-se com o Jose Carlos Souza Trindade Filho, chefe de gabinete do HCFMB. Conheceu a estrutura e as futuras alocações dos novos leitos, que serão acionados até o início de agosto.

Objetivo, sgundo Pardini é desafogar os Pronto Socorro Referenciado do HC de Botucatu, com agilização nas internações de pacientes encaminhados à unidade. O hospital, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde é uma das referências do SUS para quase 70 municípios no interior paulista, cuja população estimada é de 2 milhões de habitantes. Atualmente o hospital possui 560 leitos enter enfermaria e cirúrgicos. Somente em dezembro de 2021 foram 15.690 pacientes atendidos em urgência e emergência na unidade.