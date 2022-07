Mulher é encontrada morta dentro de carro; polícia investiga possível overdose

Dentro do carro estavam treze pinos vazios de cocaína

Da Redação

A Polícia Civil investiga as causas da morte de uma mulher de 29 anos. Seu corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 11 de julho, dentro de um carro no bairro Santa Elizabeth, em Avaré.

Conforme relatado pela Polícia Militar, após denúncia, verificou-se que o carro estava estacionado com o corpo da mulher caído no interior do veículo, já sem vida.

Havia resquícios de cocaína no nariz da vítima. Também dentro do carro estavam treze pinos vazios de cocaína.

A identidade da vítima não foi informada.