São Manuel promoverá novo mutirão de castração de cães e gatos

UVA estabeleceu um calendário de agendamento e realização das cirurgias

Da Redação

A UVA-Unidade de Vigilância Ambiental de São Manuel realizará nesta terça-feira (12) mais um Mutirão de Castração Gratuita de cães e gatos, que será realizada no jardim Santa Mônica, na Escola “Ida Inocenti Luizetto”.

As pessoas que fizeram antecipadamente as suas inscrições através do telefone (14) 99815-1385, devem levar o seu animal para a castração.

A UVA estabeleceu um calendário de agendamento e realização das cirurgias e as pessoas devem ficar atentas ao quadro em anexo, que traz o bairro, o período em que ela deve ser realizada.

Confira na imagem o bairro, período de cadastro e data de cirurgia que as castrações irão ocorrer.