Caixa de Correio Inteligente será disponibilizada a condomínios em Botucatu

Da Redação

Botucatu passará a contar com uma nova solução dos Correios para condomínios residenciais com a operação as Caixas de Correio Inteligentes, armários com compartimentos de variados tamanhos onde os pacotes podem ser depositados e, posteriormente, retirados pelo morador.

As entregas por meio desse novo canal são realizadas já na primeira tentativa – mesmo que o destinatário esteja ausente no momento da visita do carteiro. A Caixa de Correio Inteligente foi desenvolvida, de fato, com foco na praticidade: para operá-la, o carteiro faz sua identificação no equipamento por meio de uma chave eletrônica, seleciona um compartimento compatível com o tamanho do pacote a ser entregue e, por fim, informa a unidade residencial do destinatário.

O morador, por sua vez, recebe um aviso (que pode ser por SMS ou Whatsapp, a depender da empresa fornecedora do equipamento) e, ao chegar em casa, identifica-se utilizando a chave eletrônica recebida. O equipamento libera, então, o acesso ao compartimento correspondente, permitindo a retirada do objeto com comodidade e segurança, 24 horas por dia e em qualquer dia da semana.

Com essa nova modalidade de entrega, ganham os clientes, que recebem seus objetos dentro dos prazos contratados e ainda os retiram conforme sua conveniência, e ganham os Correios, que otimizam suas operações e, ao mesmo tempo, aumentam a qualidade dos serviços prestados à população.

Para a implantação do Empresas e condomínios interessados em aderir às Caixas de Correio Inteligentes devem, primeiramente, conhecer o termo de condições de prestação do serviço disponibilizado no site dos Correios, onde também consta a lista de empresas que já foram homologadas.

Após a instalação do equipamento, é necessário que um representante do condomínio entre em contato com os Correios para requisitar a entrega de encomendas por meio desses dispositivos.