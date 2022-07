Conde de Serra Negra terá nova rotatória incluída no projeto

Dispositivo pretende dinamizar o fluxo de veículos em moradores dos bairros

Da Redação

A Avenida Conde de Serra Negra, na região Leste de Botucatu, terá alteração no projeto de revitalização, com a construção de uma nova rotatória. O dispositivo pretende dinamizar o fluxo de veículos em moradores dos bairros do entorno e será construído nas proximidades da Pista de Skate, em uma área verde nas imediações. Rotatória deve começar a ser construída nas próximas semanas, sem alterar o cronograma de execução da obra. “Essa rotatória foi uma ideia dos servidores que estão trabalhando diariamente nesta obra e viram a necessidade de adicionar esta melhoria. Isso mostra como eles estão envolvidos com este projeto, não apenas executando a obra friamente. Tem sensibilidade de enxergar a necessidade dos moradores”, destacou o Prefeito Pardini.