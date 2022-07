Frio pode provocar sensibilidade nos dentes e ressecamento dos lábios; saiba como evitar

A dentição também pode apresentar sensibilidade ao entrar em contato com o ar frio

Com o ar seco, ventos fortes e clima frio, o quadro da saúde bucal pode ser prejudicado durante o inverno. Nessa época, é comum ficar com a boca e os lábios ressecados, desenvolver sensibilidade nos dentes, além do surgimento de feridas e de aftas. De acordo com especialistas, os meses com temperaturas baixas exigem maior atenção para evitar situações desagradáveis. Alguns hábitos podem prevenir ou tratar dores e incômodos típicos da estação.

Como explica o dentista Ezequiel Ortiz Rosa, uma sequência de fatores relacionados à rotina em dias frios pode acarretar esses problemas. “A água natural, de beber ou de escovar os dentes, fica mais gelada nesse período, o que colabora para o aumento da sensibilidade dos dentes”, afirma. “Além disso, algumas pessoas podem sentir a falta de sede ou o aumento da fome, o que pode impactar em relação ao funcionamento estomatognático dos indivíduos”, completa.

HIDRATAÇÃO

Beber menos água pode se tornar um hábito comum em dias frios, uma vez que o corpo não perde suor para manter a temperatura estável e o cérebro entende que não há a necessidade de reposição de líquidos. Por outro lado, essa atitude, juntamente com outros fatores, como temperatura local, por exemplo, leva ao ressecamento dos lábios, secura da língua, além de provocar a incidência de cáries, mau hálito, doenças gengivais e alterações no organismo.

“A quantidade diária de consumo indicada está na média de 35 ml de água para cada quilo do peso corporal”, recomenda o professor da Anhanguera. “Andar com uma garrafinha ou preparar alarmes para se lembrar da hidratação, que deve preferencialmente acontecer aos poucos durante o dia, são alternativas para manter a saúde em geral, principalmente a bucal”, completa. Não é recomendado que seja ingerida uma quantidade elevada de água de uma única só vez. “Esse hábito pode ser prejudicial, pois o corpo não consegue absorver esse grande volume elimina a maior parte”, complementa.

Em caso de lábios rachados, problema tipicamente relacionado ao clima e à desidratação, o especialista orienta que protetores labiais podem prevenir e tratar o problema. Machucados e lesões, como aftas e feridas, que duram mais de 15 dias são um sinal de alerta. “É importante buscar um diagnóstico com especialista para descobrir as causas dos sintomas e descartar doenças”, pontua.

SENSIBILIDADE

A dentição também pode apresentar sensibilidade ao entrar em contato com o ar frio, uma vez que a temperatura da boca é a mesma do corpo inteiro. “O efeito é igual ao quando ingerimos algo gelado. Se há algum desgaste no esmalte dos dentes ou traumas em terminações nervosas, é provável que o indivíduo sinta dor”, explica o acadêmico.

“Para averiguar as causas desses incômodos, o ideal é procurar por um profissional para avaliar a situação e indicar o melhor tratamento”, orienta. As visitas ao dentista devem acontecer, no mínimo, a cada seis meses, segundo o coordenador. “Os intervalos podem ser indicados em menor tempo, dependendo do caso de cada paciente”, completa.