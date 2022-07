Itatinga define programação de aniversário, que terá show da dupla João Neto & Frederico

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Itatinga definiu a programação de seu aniverário de 126 anos. As atrações, gratuitas ao público, vão desde Feirão do emprego, meia maratona a inaugurações e shows musicais.

A principal atração será a apresentação da dupla João Neto e Frederico, que ocorre no domingo (24), no ginásio municipal. As inaugurações concentrarão em reformas de escolas, além do Centro Administrativo e da Casa da Educação.

Confira a agenda de eventos: