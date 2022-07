Judô do Sesi Botucatu é campeão sênior da Copa Minas

Judocas conquistaram quatro medalhas de ouro, cinco de prata e seis de bronze, totalizando 15

Da Redação

O judô do Sesi-SP segue se destacando nas competições. Participando com atletas das classes Sub-13, Sub-15, Sub-18 e Sênior da 16ª edição da tradicional Copa Minas, no último final de semana, em Belo Horizonte, o Sesi-SP faturou a primeira colocação da Sênior e a terceira posição no quadro geral de medalhas.

Os judocas do Sesi-SP conquistaram quatro medalhas de ouro, cinco de prata e seis de bronze, totalizando 15 na competição. Foram campeões de suas categorias Ana Julia (Sub-18 Treinamento Sesi Diadema), além de Caio Kameo, Renan Torres e Michael Marcelino, todos sêniors da equipe de Rendimento Sesi Botucatu.

Faturaram prata Angely Simões e Kauã Araujo, do Sub-15 Treinamento Sesi Bauru, e Luan Almeida, Joao Pedro Delena e Giovanna Fontes, atletas sêniors do Rendimento Sesi Botucatu. E, por fim, conquistaram o bronze Isabella Fontes (Sub-13 Treinamento Sesi Bauru), Agatha Cristofoli (Sub-15 Treinamento Sesi Campinas) e mais quatro judocas sêniors da equipe de Rendimento Sesi Botucatu: Wilgner Mendes, Lucas Antonelli, Heloisa Marcon e Maria Paula Guilherme.