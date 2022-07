Pardinho: vereador tem mandato cassado após acusação de quebra de decoro

Célio sofria processo por ter proferido falas de cunho misógino

Da Redação

O processo de quebra de decoro aberto contra o vereador Célio de Barros (PSDB), em Pardinho, terminou com a cassação do mandato. A sessão que decidiu o futuro do parlamentar ocorreu na noite de segunda-feira, 11 de julho, e teve 6 votos favoráveis à perda contra 3 pela manutenção.

Célio sofria processo por ter proferido falas de cunho misógino contra a comunicadora Elaine Abrantes, do Canal Cuesta Interativo, o que caracterizou assédio moral contra a profissional. Em abril a Câmara de Pardinho abriu Comissão Processante (CP) para averiguar a conduta do parlamentar que disse, em uma sessão, que “quando eu estava prefeito, faltava ela (a jornalista) dar para (sic) mim”. Foi recomendada a perda do mandato como punição.

No entanto, a sessão que decidiria o futuro de Celião foi postergada devido a mandados judiciais. Foram contrários à perda do mandato, os vereadores Renan Ebúrneo, Diego Ribeiro e Marcelo Camargo. Inicialmente admitiram que ocorreu a quebra de decoro, mas se mostraram contrários à recomendação da CP.

Nem Celião ou seus advogados se manifestaram durante a sessão. Celio, eleito em 2020 com 141 votos, cederá sua cadeira ao suplente Rodrigo Costa (PSDB)