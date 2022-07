Prefeitura de Bauru abrirá dois novos concursos em agosto

Inscrições para os dois concursos serão recebidas no período de 4 a 15 agosto

Da Redação

A Prefeitura de Bauru vai abrir, no mês de agosto, inscrições para dois concursos públicos. Um é para o cargo de especialista em gestão administrativa e serviços – assistente social (edital 13/2022) e o outro para especialista em saúde – nutricionista (edital 14/2022).

As inscrições para os dois concursos serão recebidas no período de 4 a 15 agosto, exclusivamente pelo site www.bauru.sp.gov.br/concursos. A taxa de inscrição é de R$ 75,00 para ambos. O salário inicial para os dois cargos é de R$ 3.131,28, mais benefício de R$ 625,00 em vale-alimentação, para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para o cargo de nutricionista, é exigida a conclusão do curso superior em Nutrição e registro no Conselho Regional de Nutrição de São Paulo (CRN/SP) e para o cargo de Assistente Social é necessária a conclusão do curso superior em Serviço Social e o registro no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS/SP). Os interessados podem encontrar todas as informações no Diário Oficial desta terça-feira (12), e na página de Concursos do site da Prefeitura de Bauru.

OUTROS CONCURSOS

Outros três concursos públicos terão abertura das inscrições na semana que vem, para os cargos de agente de administração (edital 11/2022), nutricionista para a área da educação (edital 12/2022) e professor substituto de educação básica – jovens e adultos (edital 10/2020).

As inscrições para os três concursos serão no período de 18 a 27 de julho, no site da Prefeitura de Bauru, em www.bauru.sp.gov.br/concursos. Para o cargo de agente de administração, é exigido o nível médio de ensino, com carga horária de 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 30,00. Para o cargo de nutricionista, é exigida a conclusão do curso superior em Nutrição e registro no Conselho Regional de Nutrição de São Paulo (CRN/SP), com carga horária de 30 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 60,00. Para o cargo de professor substituto de educação básica – jovens e adultos, é exigida a conclusão de curso superior na área específica, com carga horária de 20 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 40,00. Este concurso foi iniciado em 2020, mas suspenso por conta da pandemia, e agora está sendo retomado.