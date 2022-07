Projeto sociocultural promove Festa Julina gratuita neste sábado (16) no Jardim Santa Mônica

Programação será inteiramente gratuita e aberta à comunidade

Da Redação

O projeto Bem Te Vi Cultural realiza neste sábado, dia 16 de julho, o Arrail do Bem Te Vi, das 15h às 20h, na sede do projeto – Rua Jornalista Pedro Chiaradia, n° 1620, no Jardim Santa Mônica.

A programação será inteiramente gratuita e aberta à comunidade, com brincadeiras típicas, bingo de prendas, comidas gostosas, música e quadrilha. Além da festa, o evento servirá de exposição de trabalhos realizados pelos jovens participantes das Oficinas de Artes Visuais e Música, oferecidas semanalmente pelo projeto com o professor Edgar Campos e Fernando Parré.

O Bem Te Vi é uma das ações da Associação Comunitária João de Barro, que completa 10 anos de existência e presta assistência social e cultural a diversas famílias e adolescentes dos bairros da região sul de Botucatu, como Vila Santa Maria, Jardim Santa Mônica e Parque 24 de Maio.

Serviço – Arraial do Bem Te Vi

Sábado, dia 16 de julho, das 15h às 20h.

Local: Sede do Bem Te Vi – Rua Jornalista Pedro Chiaradia, n° 1620

Evento Gratuito