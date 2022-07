Biblioteca Municipal oferece diversas atividades nas férias de julho

A Biblioteca Municipal funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 h

Da Redação

A Biblioteca Municipal de Botucatu, convida toda população para participar de várias atividades durante as férias de julho. Com espaço amplo, o equipamento conta com um grande acervo, além de gibiteca e sala infantil. O espaço oferece um ambiente arborizado e seguro, ideal para toda família.

Durante o recesso escolar, a familia toda poderá participar de várias atividades como atelier de pintura de guache; montagem de quebra-cabeça de 1000 peças; e confecção de marcadores de página, entre outras.

A Biblioteca Municipal funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 h.

Mais Informações:

Biblioteca Municipal de Botucatu

Rua General Telles, 1738 – Centro

Telefone: (14) 3811-1475