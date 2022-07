Câmara de Botucatu entrega medalhas de reconhecimento a profissionais de transporte público

Medalha Dante Trevisani é entregue como forma de reconhecimento ao trabalho

Da Redação

A Câmara Municipal de Botucatu realizou na manhã desta quarta-feira, 13 de julho, a entrega da “Medalha Dante Trevisani” a cinco profissionais indicados para receber a homenagem pública.

Conduzida pelo presidente da Casa, vereador Palhinha (União), a cerimônia foi acompanhada por companheiros de trabalho dos homenageados, representantes das empresas do transporte coletivo que atuam na cidade, pelos vereadores Alessandra Lucchesi (PSDB), Cula (PSDB), Cláudia Gabriel (União), Lelo Pagani (PSDB) e Rose Ielo (PDT) e por Alexandre Trevisani, filho do empresário que dá nome à medalha.

A Medalha Dante Trevisani foi instituída em 2018 e é entregue anualmente como forma de reconhecimento ao trabalho executado no transporte coletivo urbano e do transporte escolar da Rede Municipal de Ensino.

Este ano os profissionais homenageados foram:

Adilson Campos de Andrade de Souza – Motorista do Transporte Coletivo Urbano

Jean Barduco Russo – Cobrador do Transporte Coletivo Urbano

Leandro Aparecido Morais – Motorista do Transporte Coletivo Urbano

Adriana Braz Evangelista – Cobradora do Transporte Coletivo Urbano

Aparecido de Souza Soares – Motorista do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino