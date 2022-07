Carreta da Mamografia estará em São Manuel na próxima semana

Carreta ficará instalada no pátio da Estação Ferroviária

Da Redação

A carreta da mamografia, enviada pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, e integrante do Programa “Mulheres de Peito”, estará em São Manuel a partir da próxima semana, a fim de promover exames gratuitos à população feminina.

A unidade móvel ficará instalada no pátio da Estação Ferroviária e atenderá as mulheres que precisam da realização do exame com idade entre 50 a 69 anos sem necessidade de encaminhamento médico. Para as mulheres de 35 a 49 anos é necessário encaminhamento médico, para a realização do exame de mamografia.

O horário do atendimento será das 9h às 18h durante a semana (50 senhas) e aos sábados das 9h às 13h (20 senhas). As senhas serão fornecidas no local, obedecendo a ordem de chegada.