Correios decidem não fechar a agência da Cohab 1

Atividades seriam encerradas em 17 de junho; motivos não tinham sido informados

Da Redação

Os Correios decidiram continuar com o atendimento da agência Ana Rosa, localizada no Conjunto Habitacional Humberto Popolo, a Cohab 1.

Decisão anterior da estatal encerraria as atividades da agência no dia 17 de junho. Com isso, os mais de 20 mil habitantes da região teriam que procurar outros postos dos Correios na Cidade.

Devido ao fato, a Prefeitura de Botucatu encaminhou ofício ao Escritório Regional da empresa, em Bauru, solicitando a revisão da decisão. Sugeriu auxiliar o custeio do aluguel do prédio, na Rua Benedito Rodrigues da Silva, ou até mesmo a implantação de uma agência Comunitária.

Procurada pela reportagem do Notícias, a assessoria dos Correios informou, por meio de nota, que a agência está atendendo normalmente os clientes e que não houve transferência de funcionários.

No entanto, o texto não especifica se o ofício encaminhado pela Prefeitura foi analisado e se a agência funciona sendo custeada integralmente pela empresa.

Confira a nota:

A agência dos Correios – AC Ana Rosa, localizada na Rua Benedito Rodrigues da Silva, 81, Botucatu/SP, não foi fechada e permanece atendendo ao público – de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.