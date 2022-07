Férias escolares: dicas para divertir e estimular o aprendizado das crianças

Cérebro da criança trabalha constantemente para adquirir o máximo de informações possíveis

Da Redação

Após um longo semestre, marcado pela retomada das atividades presenciais, com uma extensa lista de compromissos e atividades escolares, o momento mais aguardado por crianças e adolescentes finalmente está de volta: as férias.

Porém, esse período também gera preocupação nos responsáveis quanto ao comprometimento no processo de aprendizagem dos filhos. Especialistas acreditam que a pausa no cronograma de atividades pode colaborar para saúde mental e física dos pequenos.

O cérebro da criança trabalha constantemente para adquirir o máximo de informações possíveis, por isso momentos de descanso são necessários para absorção de todo esse aprendizado.

“Não apenas os adultos, mas as crianças e jovens também podem sofrer com episódios de estresse desencadeados pela rotina de estudos. Por isso, é importante que os pais e responsáveis proporcionem momentos de relaxamento aos jovens, dando vazão a toda a tensão do semestre”, explica a pedagoga Verônica Cartoce.

Um estudo divulgado pela Academia Norte-Americana de Pediatria (APP) mapeou a rotina de estudantes ao longo de cinco anos. Após conclusão, os especialistas afirmam que o período de férias é valioso para o aprendizado e crescimento das crianças e ainda, contribui no desenvolvimento social, emocional e cognitivo.

A seguir, confira algumas dicas da coordenadora para entreter a turminha durante as férias escolares:

Como misturar diversão com aprendizagem durante as férias?

Nesse período, os responsáveis devem desapegar do planejamento e controle sobre as atividades. Durante as férias, as crianças devem ter o tempo livre para conhecer e explorar novas atividades, pois é quando os níveis de curiosidade, atenção e motivação estão mais aguçados.

Leitura

Estimular o hábito de leitura durante a infância permite que a criança tenha desenvolvimento emocional e intelectual. Para mantê-lo ativo durante as férias, os responsáveis podem fazer passeios até livrarias e bibliotecas, assim, os filhos poderão escolher aquele livro que mais se identificam. Isso fará com que a criança fique ainda mais interessada pela leitura.

Aplicativos educativos

A nova geração é conhecida como nativos digitais, por isso introduzir novas formas de aprendizagem que sejam mais interativas detêm maior atenção dos pequenos. Aplicativos gratuitos permitem também que a criança aprenda enquanto se diverte brincando.

Brincadeiras ao ar livre

Essa é uma possibilidade para tirar a atenção das telas por algumas horas. Dentro ou fora de casa, pensar em brincadeiras ao ar livre é uma ótima maneira de introduzir um estilo de vida saudável e livrar a criança do sedentarismo. Aposte em brincadeiras que sejam educativas e instrutivas, que possam gastar energia e estimular o raciocínio e as habilidades motoras.

Envolver a criança em atividades de casa

Alguns responsáveis não permitem que as crianças se aproximem da cozinha e utensílios domésticos, tampouco, deixam as crianças ajudarem com alguma tarefa doméstica. Envolver os filhos nessas atividades como no preparo de refeições, pode parecer natural, porém é algo extraordinário para os pequenos. Além de estimular a curiosidade, pode deixar a criança aberta a descobrir novos alimentos e expandir o paladar.

As férias melhoram o convívio social

Limitar a criatividade da criança e colocá-la sob pressão com uma rotina regrada cheia de afazeres e obrigações são exemplos inofensivos para alguns pais, no entanto, podem despertar diferentes sentimentos nos filhos que nem mesmo eles conseguem distinguir. Permitir que as crianças descansem reflete diretamente no desempenho escolar, pois ao retornar, os estudantes estão mais animados e dispostos a aprender.

A pausa faz com que as crianças tenham mais interações sociais com cuidadores, responsáveis ou até aumentando o círculo de amizades, sendo fundamental para desenvolver habilidades relacionais e sociais no ambiente estudantil como colaboração, negociação, resolução de problemas, criatividade e de respeito ao próximo.