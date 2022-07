Judocas do Sesi Botucatu participarão de estágio na Hungria

Objetivo é capacitar para o Campeonato Mundial Sub-21

Da Redação

Os judocas Guilherme Morais, Vinicius Ardina, Michel Augusto e Giovana Galkowski, da equipe de Rendimento do Sesi-SP sediada no Sesi Botucatu, participarão do Estágio Internacional Sub-21, no período de 15 a 18 de julho, em Paks, na Hungria.

Organizado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), o evento tem o objetivo de possibilitar a busca pela evolução e desenvolvimento de atletas visando, principalmente, as disputas do Campeonato Mundial Sub-21, que será realizado em agosto, no Equador.

Todos estão nas primeiras colocações nos rankings de suas categorias – Guilherme é o líder, Giovana e Vinicius ocupam a 2ª posição e Michel a terceira -, os quatro atletas do Sesi-SP têm grandes chances de convocação ao Mundial.