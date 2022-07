Programa Via Rápida abre 50 mil vagas gratuitas para qualificação profissional

Ao todo são oferecidos 13 cursos com 80 horas de duração cada

Da Redação

O Programa Via Rápida, do Governo de SP, abre 50 mil vagas para cursos online de capacitação profissional nas áreas de gestão, idiomas e tecnologia da informação. As oportunidades priorizam a formação para melhoria da qualidade de vida com a inclusão socioeconômica no mercado de trabalho.

Ao todo são oferecidos 13 cursos com 80 horas de duração cada, todos com amplo potencial de geração de trabalho e renda: Gestão Administrativa; Planejamento Empresarial; Espanhol Básico; Finanças na Empresa; Espanhol para recepção; Auxiliar de controle, produção e estoque; Gestão de pessoas; Organização de eventos; Lógica de programação; Banco de dados; Desenvolvimento web; e Desenvolvimento mobile.

Os cursos estão disponíveis para residentes do Estado de São Paulo com idade mínima de 16 anos. Para se inscrever, basta acessar o site do Via Rápida fazer o cadastro, que já habilita os interessados a iniciarem o curso. O certificado será entregue aos alunos com ao menos 75% de presença nas aulas.

O Programa Via Rápida está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e é fruto de uma administração que defende a promoção de políticas de atenção e inclusão socioeconômica no mercado de trabalho, com estímulo à geração de renda e qualificação profissional.

Criado pelo Governo de São Paulo e enviado em forma de projeto de lei pela Secretaria da Casa Civil à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em abril de 2021, o Bolsa do Povo tem 18 programas sociais, dentre eles, o Via Rápida que, desde 2019, já capacitou mais de 400 mil pessoas em diferentes modalidades profissionais.