Ruas do bairro Brabância, em Avaré, recebem recape asfáltico

Outras vias da Brabância serão beneficiadas na próxima fase

Da Redação

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré concluiu o recapeamento em diversas ruas do Bairro Brabância. A obra é um convênio com o Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional.

A melhoria foi executada nas ruas Professor Santos Rodrigues Alves, Ananias Pires, Dr. Dari Silveira Barcelos e Manuel Preto Cardoso, além da Travessa Antonio Cardoso Oliveira.

Segunda etapa

Outras vias da Brabância serão beneficiadas na próxima fase. São elas: Heitor de Barros, Cezario Felice e Ozório Carvalho. A etapa já foi licitada. No entanto, por determinação legal, o empreendimento só poderá ser iniciado após o período eleitoral.