São Manuel: empresa apresenta projeto para construção de 400 casas populares

Da Redação

Na manhã de terça-feira (12), o prefeito Ricardo Salaro, acompanhado do Diretor de Obras Adilson Vasconcelos, recebeu os diretores da BRNPAR Incorporações, empresa que foi a vencedora do processo de licitação para a construção das 400 novas casas populares, ao lado do núcleo do CDHU “José Maria Zanotel”, no Jardim Santa Mônica.

Da empresa BRNPAR estiveram presentes à reunião técnica o presidente Rodrigo Pereira Nagão, o gerente geral de desenvolvimento imobiliário Evandro Nobre Cruz, o gerente geral de engenharia Élcio Mendes Júnior e o administrativo João Pedro Nagdo.

Durante a reunião, a empresa apresentou o esboço do projeto de construção das 400 novas casas, que será analisado pela Diretoria de Obras do Município. A expectativa é que o início das obras ocorra no primeiro trimestre de 2023.

Essa é a terceira reunião realizada entre a Prefeitura e a empresa BRNPAR. “Estamos analisando e discutindo todos os detalhes para que esse novo empreendimento, que terá a construção de 400 novas casas, seja contemplado com todas as melhorias de urbanização possíveis, trazendo tranquilidade e segurança para as pessoas que irão ter a sua nova moradia no novo bairro”, disse Salaro.