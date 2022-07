Avaré recebe novas cadeiras anfíbias para uso no Camping Municipal

Equipamentos para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida vão substituir o modelo antigo

Da Redação

A Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPD) de Avaré recebeu três novas cadeiras anfíbias para utilização no Camping Municipal, um dos principais cartões-postais da Cidade.

A iniciativa é uma parceria com a Secretaria Municipal de Turismo. Mais modernos e leves, os novos equipamentos para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida vão substituir o modelo antigo oferecido no espaço, que dificultava o uso devido ao peso e à pouca flutuação.

Os itens podem ser retiradas das 10 à 16 horas no Camping Municipal. É necessário apenas assinar um termo de responsabilidade. Outras informações pelo telefone (14) 3732 – 8844.

Exposição

As novas cadeiras anfíbias ficarão em exposição no 1° Circuito de Inclusão que acontece no dia 31 no Camping Municipal.

Equipadas com pneus especiais, mais largos e adaptados à areia, elas foram desenvolvidas para boiar. Por serem mais altas, também permitem que o usuário entre na água de forma segura.