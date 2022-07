Botucatu: flagrado ao vender drogas tenta esconder-se atrás de placa em rodovia

Perseguição durou alguns quarteirões e o suspeito foi imobilizado por cão policial

Da Redação

A Polícia Militar prendeu na noite desta quarta-feira, 13 de julho, um homem acusado de tráfico de entorpecentes. O flagrante ocorreu na Rua Oscarlino Onofre Oliveira Martins, no Conjunto Habitacional Humberto Popolo, a Cohab 1.

Consta em boletim apresentado pela polícia, que uma viatura fazia patrulhamento pela região quando um desconhecido percebeu a aproximação do veículo. Tentou, então, esconder-se em uma área de vegetação, próxima à Rodovia Marechal Rondon (SP 300). O suspeito estava atrás de uma das placas de sinalização. Policiais então deram ordem de parada, a qual foi negada pelo mesmo que correu para a Cohab 1.

Durante a fuga o suspeito jogou um pacote dentro do matagal e depois, dentro de uma escola. A fuga durou alguns quarteirões, onde o homem acabou capturado, com a ajuda do cão policial Billy. O animal auxiliou nas buscas do outro pacote jogado no mato. Foram encontradas porções de maconha nos pacotes.

O acusado, detido em flagrante, teve atendimento médico devido às mordidas do cão para a imobilização. Ele está à disposição da Justiça.