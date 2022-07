Comitiva de Botucatu solicita, ao Governo do Estado, doação de armas para Guarda Municipal

Atualmente, os guardas municipais utilizam pistolas calibre .380

Da Redação

O deputado estadual Fernando Cury (União Brasil) reuniu-se, na quarta-feira (13), com o Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos, em São Paulo, para tratar da doação de armamento para a Guarda Civil Municipal de Botucatu.

A solicitação é de que o governo do estado doe 85 pistolas calibre .40 da Polícia Civil, que serão substituídas por pistolas .40 Glock, para modernizar o armamento da guarda municipal. Essas armas, que custam cerca de R$ 1 milhão, são de posse de policiais civis que atuam em Botucatu e região, e serão devolvidas ao estado. Atualmente, os guardas municipais utilizam pistolas calibre .380.

“Pretendemos sensibilizar o governo do estado sobre a importância dessa doação. Botucatu merece uma guarda municipal mais moderna e mais bem equipada”, afirma Fernando Cury.

O encontro aconteceu no gabinete do secretário de estado, e o parlamentar estava acompanhado do secretário de Segurança de Botucatu, Marcelo Emílio, do Corregedor Geral da Guarda Civil Municipal, Dr. Ricardo Ortiz Quintino, e do subcomandante Sidnei Pichinin.

A expectativa da comitiva é por uma resposta positiva por parte do estado nas próximas semanas.